В Томской области с 2024 года начнется новая программа по расселению «авариек»

В очереди на расселение стоят 2280 семей. Фото: Анна Ковалева

С 1 января 2024 года в Томской области начнет действовать новая программа по расселению аварийного жилья. Она коснется домов, которые были признаны аварийными после 2017 года. В мэрии Томска сообщили, что в 2023 году в городе насчитывается 789 аварийных домов.

«В очереди на расселение стоят 2280 семей», - уточнили в пресс-службе мэрии и добавили, что 650 семей планируют расселить в этом году.

А в Томской области в новое жилье из аварийного до конца 2023 года должны переехать более 6500 человек.