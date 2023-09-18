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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:19

В Томске с 23 сентября похолодает до +9 градусов

Теплая погода сохранится в Томске до выходных
Александра Тайбатрова
В Томске будет проходить холодный фронт. Фото: Анна Ковалева

В Томске будет проходить холодный фронт. Фото: Анна Ковалева

С 23 сентября в Томске ожидается похолодание до +9 градусов. Об этом начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина рассказала Tomsk.mk.ru. Синоптик сообщила, что с субботы прогнозируется серьезное похолодание.

«Будет проходить холодный фронт, ожидаются осадки, ветер», - сообщила Светлана Рюхтина.

До субботы в Томске будет холодать постепенно, но при этом днем температура, по прогнозу, будет составлять +16…+18 градусов.

Пока синоптики не дает прогнозы, как долго в Томске будет действовать холодный фронт.