Вуз из Томска занял второе место в конкурсе на развитие территории ВДНХ

По условиям конкурса, необходимо было создать проект пяти въездных групп на территорию ВДНХ. Фото: пресс-служба ТГАСУ

Проект Томского государственного архитектурно-строительного университета занял второе место в конкурсе «Золотой колос», участникам которого предлагалось создать проекты по развитию территории ВДНХ. В пресс-службе вуз рассказали, что проект готовил авторский коллектив в составе Дарьи Якименко, Марины Крапивко, Валерии Елизаровой и декана архитектурного факультета Владимира Коренева.

«По условиям конкурса, необходимо было создать проект пяти въездных групп на территорию ВДНХ», - пояснили в пресс-службе ТГАСУ.

Все участники команды томского вуза выполняли разные задачи. Для разработки дизайна входных групп они использовали два символа: «колос» как знак этапа появления ВДНХ и «динамика взлета» как отражение достижений в космосе. Также стелы в проекте являются и навигаторами: на них есть названия въездов и символика ВДНХ.