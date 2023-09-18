Томский бизнес получил более 160 млн рублей микрозаймов в 2023 году

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За шесть месяцев 2023 года микрофинансовые организации оформили томскому бизнесу 119 микрозаймов на сумму более 160 млн рублей. В прошлом году бизнес занимал 151 раз на более 213 млн рублей. Об этом сообщает томское отделение Банка России.

По данным банка, с бизнесом в регионе в основном работают три МФО предпринимательского финансирования, все они государственные. Такие компании получают из федерального или регионального бюджетов субсидии для того, чтобы предприниматели могли брать деньги на комфортных условиях.

«Государственные МФО — это важные участники финансового рынка, которые помогают развиваться малому и среднему бизнесу региона. Поэтому чаще всего именно начинающие предприниматели становятся их клиентами», — сказала заместитель управляющего томским отделением Банка России Татьяна Толкмит.

По ее словам, максимальная сумма займа в МФО не может превышать 5 млн рублей, а для самозанятых — 1 млн рублей.

По Сибири в первом полугодии 2023 года микрофинансовые организации выдали бизнесу почти 3,3 млрд рублей. Рост относительно прошлого года составил 12%.