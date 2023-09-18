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НовостиОбщество18 сентября 2023 4:28

За неделю жители Томской области превысили скорость более 17 тысяч раз

За неделю в Томской области камеры зафиксировали более 18 тысяч нарушений на дорогах
Алёна Мищенко
Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области за неделю нарушили ПДД более 17 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

«За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 18 576 нарушений, из которых 17 048 - нарушения скоростного режима», — говорится в сообщении.

Полиция напоминает жителям региона о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать ПДД.

Своевременно получать информацию о своих штрафах можно на портале «Госуслуги» и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов».