За неделю жители Томской области превысили скорость более 17 тысяч раз

Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области за неделю нарушили ПДД более 17 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

«За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 18 576 нарушений, из которых 17 048 - нарушения скоростного режима», — говорится в сообщении.

Полиция напоминает жителям региона о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать ПДД.

Своевременно получать информацию о своих штрафах можно на портале «Госуслуги» и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов».