Цистерны с нефтепродуктами горели в Томском районе 15 сентября

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Металические цистерны с нефтепродуктами горели в пятницу, 15 сентября, в Томском районе. При пожаре произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии в деревне Халдеево на улице Иркутская поступило в 20:53. Загорелись шесть металлических цистерн наземного типа с нефтепродуктами по 60 кубических метров.

«В результате пожара произошла разгерметизация цистерны с розливом нефтепродуктов. Общая площадь пожара 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали в 22:29. Причина пожара устанавливается.