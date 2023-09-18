Жителям Томской области в прямом эфире расскажут о мерах поддержки участников СВО

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

Прямой эфир о мерах социальной поддержки участников СВО из Томской области и их семей пройдет в социальных сетях обладминистрации 18 сентября. О них расскажет глава департамента соцзащиты Марина Киняйкина.

Прямой эфир состоится 18 сентября в 16:00 в группах «Томская область» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина расскажет, в каком порядке можно получить региональную денежную выплату для контрактников и о мерах поддержки для военнослужащих.

Задать вопросы гостю можно под анонсом эфира в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и во время трансляции.

Проект реализуется департаментом информационной политики администрации Томской области.