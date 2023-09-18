Теплая погода до +21 градуса ожидается в Томске 18 сентября

Фото: Ксения Высотина

В понедельник, 18 сентября, в Томске ожидается теплая погода до +21 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В областном центре будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с. Днем синоптики обещают +19…+21 градус.

В Томской области преимущественно без осадков, утром местами туманы. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура днем составит +18…+23 градуса.

Напомним, с 16 по 18 сентября по Томску ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.