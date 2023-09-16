Из Томска в зону СВО отправили более 55 станций водоочистки

Станции обеспечивают бойцов на передовой питьевой водой Фото: Александр КОЦ

В зону СВО из Томска отправили более 55 уникальных станций водоочистки, сообщает Народный фронт Томской области. Комплексы, которые называются «Томичка», просты в использовании, мобильный и могут снабжать бойцов чистой водой в любых условиях.

«Они очень нужны нашим парням на передовой», - рассказали в Народном фронте.

Весят станции от 20 до 80 килограммов. Также была разработана переносная станция «Томичка-100», которая весит всего 20 килограммов и может очистить до 100 литров воды в сутки. В ОНФ Томской области рассказали, что эти станции были представлены на форуме «Армия-2023», а также их презентовали на стрим-канале Народного фронта.