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НовостиОбщество16 сентября 2023 10:25

Из Томска в зону СВО отправили более 55 станций водоочистки

Станции обеспечивают бойцов на передовой питьевой водой
Александра Тайбатрова
Станции обеспечивают бойцов на передовой питьевой водой

Станции обеспечивают бойцов на передовой питьевой водой

Фото: Александр КОЦ

В зону СВО из Томска отправили более 55 уникальных станций водоочистки, сообщает Народный фронт Томской области. Комплексы, которые называются «Томичка», просты в использовании, мобильный и могут снабжать бойцов чистой водой в любых условиях.

«Они очень нужны нашим парням на передовой», - рассказали в Народном фронте.

Весят станции от 20 до 80 килограммов. Также была разработана переносная станция «Томичка-100», которая весит всего 20 килограммов и может очистить до 100 литров воды в сутки. В ОНФ Томской области рассказали, что эти станции были представлены на форуме «Армия-2023», а также их презентовали на стрим-канале Народного фронта.