Томский пожарный победил на чемпионате мира по гиревому спорту

Дмитрий является мастером спорта международного класса Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Пожарный из Томска Дмитрий Черкашин занял первое место на чемпионате мира по гиревому спорту в городе Хива Узбекистана. В пресс-службе ГУ МЧ России по Томской области рассказали, что соревнования проходили с 8 по 12 сентября. В них участвовали спортсмены из 21 страны. В состав сборной России вошли шесть томичей, в том числе и Дмитрий, который работает в ПСЧ №8 Томска.

«Спасатель одержал победу в классическом двоеборье в категории до 85 килограммов с результатом 240,5 (151+179)», - уточнили в пресс-службе МЧС Томской области.

Известно, что Дмитрий является мастером спорта международного класса, и эта победа стала для него третьей.