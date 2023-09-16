В Томской области любители бега поучаствовали в «Кроссе наций»

В Томске в «Кроссе наций» приняли участие 2200 человек Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области прошла акция «Кросс наций», в которой поучаствовали любители бега всех возрастов. По информации мэрии Томска, в городе в забеге приняли участие 2200 человек. А проходили забеги на четырех площадках – в Михайловском парке, на лыжных базах «Метелица» и «Сосновый бор», а также на стадионе «Политехник».

«Спортсмены могли пробежать дистанции 1, 2, 4, 6, 8 и 12 километров в зависимости от возраста», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

После забега желающие могли сдать нормативы ГТО по бегу и смешанному передвижению.

Все, кто поучаствовал в «Кроссе наций», получат сертификаты, а победители и призеры – дипломы и медали. Также «Кросс наций» прошел в других муниципалитетах.