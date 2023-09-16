Средняя зарплата лесозаготовщиков в Томской области превышает 54 тысячи

На конец 2022 года леса занимали 20 миллионов гектаров или 63,4% территории Томской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 19 тысяч человек работают в лесной отрасли Томской области, или 4% от общего числа занятых в экономике. Такие данные приводит Томскстат в честь дня работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября.

«На конец 2022 года леса занимали 20 миллионов гектаров или 63,4% территории», - говорится в сообщении Томскстата.

Из работающих в лесном секторе томичей более 12 тысяч занимаются обработкой дерева и изготавливают изделия из него, а семь тысяч трудятся в лесоводстве и лесозаготовках. За шесть месяцев 2023 года средняя зарплата тех, кто занимается заготовкой леса и лесоводством превысила 54 тысячи рублей, а работающих в сфере обработки дерева – 45 тысяч рублей.