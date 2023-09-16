В Томской области построили новый мост через Яю за 1,17 миллиардов

При строительстве ушло восемь тысяч кубометров грунта и 3,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области завершили строительство нового моста через реку Яю на границе Зырянского и Асиновского районов. В пресс-службе администрации региона сообщили, что движение по мосту открыл губернатор Владимир Мазур в ходе рабочей поездки по восточной части области.

«Стоимость моста составила 1,17 миллиарда рублей», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Мост, который находился здесь раньше, прослужил 50 лет и был признан небезопасным, поэтому переправлялись машины через Яю по понтонному мосту.

Новый мост построили раньше положенного срока. Его длина равняется 250 метрам, а с учетом подходов – 1800 метров. Подземные части опор моста заглубили более чем на 15 метров, на строительство ушло восемь тысяч кубометров грунта и 3,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Напомним, что Коммунальный мост в Томске отремонтирован более чем на 90%.