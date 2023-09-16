В Томске проведут форум «Университетская библиотека: так можно»

Организаторы форума – НБ ТГУ и НТБ ТПУ Фото: Алиса ТИТКО

С 18 по 22 сентября в Томске пройдет всероссийский форум «Университетская библиотека: так можно». В пресс-службе ТГУ рассказали, что мероприятие проводится в рамках празднования 145-летия вуза, и оно будет проходить с международным участием.

«Участвовать в форуме будут около 400 человек, из них 257 специалистов – очно», - сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

Мероприятия пройдут по четырем основным трекам: «Наследие», «Люди», «Управление», «Технологии». Также на форуме будет работать Международная школа реставрации, состоится открытое заседание Секции библиотек вузов, проведут мастер-классы и объявят победителя III этапа конкурса «Лаборатория лидерства: Лучший университетский библиотекарь-2023».

Организаторы форума – НБ ТГУ и НТБ ТПУ.