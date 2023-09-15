Экс-бухгалтера томской фирмы будут судить за мошенничество на два миллиона

Ранее женщина уже была судима за мошенничество. Фото: Сиб.фм

В Томске будут судить 42-летнюю женщину, которую обвиняют в мошенничестве с существенным ущербом. В пресс-службе прокуратуры Томской области сообщили, что обвиняемая в 2018 году работала главным бухгалтером в одной из компаний.

«По версии следствия, она ввела в заблуждение руководителя организации, поставлявшей металлопродукцию, и предоставила фиктивные платежные поручения на оплату поставок на сумму порядка двух миллионов рублей», - прокомментировали в облпрокуратуре.

Деньги томичка потратила по своему усмотрению. Известно, что ранее она уже была судима за мошенничество. Данное дело будет рассматривать Советский районный суд Томска.