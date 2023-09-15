Замгубернатора Томской области Андрей Кнорр покинет пост в сентябре

Кто займет должность замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию, пока не сообщается Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр покидает свой пост. . Об этом сообщает издание «Аргументы и факты – Томск» со ссылкой на собственный источник. Известно, что Андрей Кнорр планирует проработать еще неделю, до 22 сентября.Кто займет должность замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию, пока не сообщается.

Андрей Кнорр начал работать заместителем губернатора Томской области в 2012 году и в общей сложности проработал на этой должности 11 лет. До этого он дважды избирался в Государственную Думу, где также занимался аграрными вопросами.