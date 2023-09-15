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НовостиОбщество15 сентября 2023 11:08

Отборочный этап «Абилимпикса» для людей с ОВЗ пройдет в Томской области

Этап чемпионата будут проводить с 18 по 30 сентября
Александра Тайбатрова
Участники будут состязаться по 21 компетенции

Участники будут состязаться по 21 компетенции

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области с 18 по 30 сентября будут проводить отборочный этап чемпионата «Абилимпикс», сообщается на сайте обладминистрации. Это конкурс профессионального мастерства для лиц с ОВЗ или инвалидностью.

«В состав сборной региона вошли 27 конкурсантов в трех возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты», - говорится в сообщении.

Соревнования отборочного этапа «Абилимпикса» пройдут на 13 площадках, которыми станут школы, техникумы и колледжи. Участники будут состязаться по 21 компетенции, от поварского до столярного дела, от медицинского ухода до веб-дизайна и др. Победители отборочного этапа отправятся в Москву на финал «Абилимпикса», который будет проходить с 20 по 23 октября.