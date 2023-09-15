Разработанный томским вузом «Аэрощуп» запустили в серийное производство

Официальное открытие серийного производство прошло в рамках совещания в честь 20-летия запуска технологии Фото: Пресс-служба ТГУ

Разработанный в Томском государственном университете «Аэрощуп» для очищения водоемов от нефти и нефтепродуктов запустили в серийное производство. В пресс-службе вуза рассказали, что первым объектом, где оборудование использовали, стало озеро Щучье в Заполярье.

«Официальное открытие серийного производство прошло в рамках совещания в честь 20-летия запуска технологии», - говорится в пресс-релизе ТГУ.

На совещании обсуждали новые методики очистки водных объектов и применение новых, в том числе биологических, инструментов, региональные нормативы содержания нефти в донных отложениях.

«Аэрощуп» планируют продавать нефтедобывающим компаниям.