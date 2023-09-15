Семь четырехмесячных щенков из Омска поступили на службу в томское УФСИН

Фото: УФСИН России по Томской области

Семь щенков немецкой овчарки из племенного питомника УФСИН по Омской области поступили на службу в томское УФСИН. Хвостатым четыре месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Хвостатые «новобранцы» – 4-месячные немецкие овчарки, подвижные, активные, требующие постоянного внимания. Их уже распределили по учреждениям: 4 – в ИК-2, по одному – в ЛИУ-1, СИЗО-1, СИЗО-2 и отдали на воспитание опытным кинологам», — говорится в сообщении.

Сейчас щенки находятся на 30-дневном карантине, который отведен на социализацию и адаптацию к новым условиям. В это время специалисты устанавливают с ними контакты — кормят, играют, общаются.

После этого начнется курс дрессировки — выполнение команд, преодоление препятствий, а также следовая работа, поиск и задержание преступников на открытой местности, в транспорте и помещениях, обнаружение наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Кинологам предстоит вырастить из игривых щенков настоящих служебных собак. В 11 месяцев щенки будут сдавать экзамен компетентному жюри. После его прохождения собаки получат допуск к службе.

По данным УФСИН, штат кинологической службы насчитывает 114 немецких, бельгийских и восточно–европейских овчарок. Под руководством специалистов-кинологов они участвуют в сборах, соревнованиях, показательных выступлениях.