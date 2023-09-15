В Томской области собрали более 45% урожая с полей

Полностью собрали урожай озимой ржи, близится к концу уборка гороха и озимой пшеницы
Фото: Артем ЛЕНЦ
В Томской области продолжается уборочная кампания. В пресс-службе администрации региона рассказали, что убрано уже более 45% посевных площадей. Так, 172 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур собрали почти с 75 тысяч гектаров.
«Завершил уборочную кампанию один из самых северных районов области — Колпашевский», - сообщили в обладминистрации.
Хорошими темпами сбор урожая идет в Томском, Асиновском, Зырянском, Шегарском и Первомайском районах. А самую большую урожайность показали в Шегарском районе – 29 центнеров с гектара.
Полностью собрали урожай озимой ржи, близится к концу уборка гороха и озимой пшеницы. Также в хозяйствах Томской области собирают овощи и засеивают озимые культуры.