Коллекторов оштрафовали на 1,6 млн рублей из-за жалоб жителей Томской области

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В Томской области с начала 2023 года коллеторские организации были оштрафованы почти на 2 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«С начала 2023 года в УФССП России по Томской области от граждан принято 284 обращения о неправомерных действиях коллекторов, банков, микрофинансовых организаций при проведении ими действий по возврату просроченной задолженности», — говорится в сообщении.

Около 40% обращений приходится на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций, меньше всего — на действия коллекторских агентств. Также приставы рассматривают жалобы на банки.

Четверть обращений поступили от томичей, которые не являются должниками, однако с них требовали оплату долга. Организации мотивировали это тем, что томичи являются родственниками или знакомыми реальных должников.

Почти треть нарушений казалась психологического давления на должников и использовании выражений и совершении действий, унижающих честь и достоинство людей.

Так, юридические лица были оштрафованы 26 раз на общую сумму 1,6 млн рублей. За нарушения прошлого года, вступившие в законную силу в 2023 году, оплачен 31 штраф на сумму 1,9 млн рублей.