Томские санврачи провели субботник в честь профессионального праздника

Аллею санитарной службы в Михайловской роще высадили год назад. Фото: управление Роспотребнадзора по Томской области

Сотрудники Роспотребнадзора по Томской области сегодня, 15 сентября, отмечают профессиональный праздник. В этом году исполняется 101 год со дня образования службы. Санврачей с праздником поздравил губернатор Томской области Владимир Мазур.

«В санитарно-эпидемиологической службе Томской области работают высококвалифицированные кадры, которые развивают ее интеллектуальный и научный потенциал», - говорится в сообщении.

В честь праздника сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели субботник в аллее санитарной службы в Михайловской роще, которую высадили в прошлом году в честь юбилея службы. Год назад на аллее высадили 20 лип, а в этом году – еще пять.