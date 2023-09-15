В Томске досрочно к отоплению подключат десять многоквартирных домов

Фото: Елена Белоусова/ "МК в Томске"

В Томске разрешение на досрочное подключение к отоплению получили 129 учреждений социальной сферы и 10 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе «ТомскРТС».

«СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» разрешила досрочно начать подачу отопления в 129 учреждений социальной сферы и 10 многоквартирных жилых домов Томска», — говорится в сообщении.

На утро 15 сентября в числе 129 учреждений соцсферы разрешение на включение отопления получили 16 школ и 81 детский сад.

Заявки на досрочное включение тепла продолжают поступать в «ТомскРТС», в том числе и с более поздними датами подключения. Заявки на включение отопления на следующей недели подали два ТСЖ и два учреждения соцсферы.

Отопление включают досрочно на основании заявок глав учреждений социальной сферы, а в жилых домах – на основании заявок УК с подкрепленными протоколами решений собраний собственников жилья.

До старта отопительного сезона все заявки на включение тепла рассматривают индивидуально. При наличии технической возможности отопление подключают.

Заявки принимают в СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС» по переулку Нахановича, 4А с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 15:45. В будние дни перерыв с 12 до 12:45 (суббота, воскресенье – выходные дни).

Также руководители учреждений соцсферы могут подать заявку на подключение отопления в личном кабинете «ТомскРТС».