Число самозанятых в Томской области выросло на 36% с начала 2023 года

Виталий Звонарев

В Томской области с начала года на 36% увеличилась число самозанятых. В августе выручка самозанятых составила более 650 млн рублей, налогов начислено почти 30 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«По данным ФНС России, число самозанятых в регионе на конец августа составило 70,5 тысячи, увеличившись с начала года на 36%», — говорится в сообщении.

В августе 2023 года выручка томских самозанятых составила 651 млн рублей, налогов начислено — 28,4 млн рублей.

За восемь месяцев текущего года общий доход самозанятых составил 4,52 млрд рублей, сумма начисленного налога — 197,56 млн рублей.

В Томской области с 1 июля 2020 года стал доступен специальный налоговый режим на профессиональный доход. Сейчас его используют по всей России. Налоговая ставка составляет 4% от дохода для физлиц и 6% для юрлиц.

Также с 1 сентября самозанятые могут получать разрешение на перевозку пассажиров, заключив договор со службой заказа легкового такси.