В Томской области ребенок получил 30 тысяч рублей компенсации за укус собаки

Фото: Олег Рукавицын

В Александровском районе бабушка отсудила компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей за то, что ее 9-летнего внука укусила собака соседа, сообщает прокуратура региона.

В ведомстве установили, что в июне 2023 года внука женщины, гулявшего возле детского сада в микрорайоне Казахстан в селе Александровское, укусила собака соседа. Мальчик получил укус правой руки, а также нравственные страдания.

«Хозяин животного должных мер к созданию безопасных условий выгула животного не приня», — говорится в сообщении.

Прокуратура района обратилась с иском о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда.

Суд стал на сторону ребенка и взыскал с владельца собаки 30 тысяч рублей. Исполнение судебного решения будет контролироваться прокуратурой.