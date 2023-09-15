Болезнь Лайма выявлена у 102 жителей Томской области с начала эпидсезона

Мария ЛЕНЦ

В Томской области в текущем сезоне от клещей пострадали почти 18 тысяч человек. Болезнь Лайма выявлена у 102 человек, клещей энцефалит у 41 жителя, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным управления, за неделю с 7 по 13 сентября с приписыванием клещей в томские больницы обратились 110 человек, в том числе 17 детей. Больше всего нападений клещей фиксируется в Томске – 87.

С начала эпидсезона от клещей пострадали 17 940 человек, из которых 3249 детей. Из обратившихся в больницы только 18,4% были привиты от клещевого энцефалита - всего 3303 человека, из них 691 ребенок.

«В Томской области на данный момент лабораторно подтвержден 41 случай клещевого энцефалита, из них 14 у детей. У 102 человек выявлен иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), в том числе у 21 ребенка», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Санврачи отмечают, что самой эффективной защитой от КВЭ остается вакцинация. В текущем эпидсезоне прививки поставили 59 985 томичей, в том числе 18 633 ребенка.