Порядка 70 домов в Томске останутся без света в пятницу

Фото: Анна Ковалева

В пятницу, 16 сентября, без света останутся порядка 70 домов в Томске. Это связано с плановым ремонтом оборудования. Об этом сообщается на сайте «Горсетей». Соответствующая информация размещена в разделе «Плановые отключения».

Так, с 09:00 до 16:30 свет отключат в домах на улицах:

ул. Войкова, 77/1,86

ул. Бердская, 2,3-9,9-а,11-а,13

пер. Баранчуковский, 8-10,8-а,14,31,31-а,33-а,35-37,41-43

ул. Красноармейская, 62

ул. Дзержинского, 3-5,3-а,4-6,4-а,6-а,8-а,9-13,10

пер. Нечевский, 13,18,18-а,19-21,21-а,21-б,21-в,21-г

ул. Кузнецова, 4/1,6,12,12-а,12/3,12/4

ул. Карташова, 16,22-а

ул. Белинского, 19-21,19/1,21-а/1,21-а/2,21/1,25,36-40.

С 09:00 до 17:00 электричества будет отсутствовать в домах: ул. Вершинина 47-а

село Тимирязевское

ул.Чапаева, 1е

ул. Нахимова, 1/7

ул. Нахимова,1/7,1в

ул. Вершинина, 47,47а

ул, Крымская, 8-46,39

Просторный ул. Карельская, 3-17,4-10,16-28,18-а,23

Просторный ул. Заполярная, 1,2 стр.1,4-10,5-11,18-20,19-21

Просторный пр-кт Якорный, 39-47,40-46,50

Тимирязевское ул. Чапаева 1-е.