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НовостиОбщество14 сентября 2023 16:13

В бюджет Томской области поступило более 132 миллионов от железнодорожников

Подсчитаны поступления за восемь месяцев 2023 года
Александра Тайбатрова
Западно-Сибирская железная дорога пролегает по четырём районам региона

Западно-Сибирская железная дорога пролегает по четырём районам региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2023 года в бюджет Томской области поступило более 132 миллионов от железнодорожников, такой информацией поделились в пресс-службе обладминстрации. Это поступления в местные и региональный бюджеты.

«Западно-Сибирская железная дорога пролегает по четырём районам региона», - говорится в сообщении.

Также железнодорожники обслуживают более 90 подъездных путей, а услугами железной дороги пользуются около 130 предприятий.