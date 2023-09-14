Западно-Сибирская железная дорога пролегает по четырём районам региона
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С начала 2023 года в бюджет Томской области поступило более 132 миллионов от железнодорожников, такой информацией поделились в пресс-службе обладминстрации. Это поступления в местные и региональный бюджеты.
«Западно-Сибирская железная дорога пролегает по четырём районам региона», - говорится в сообщении.
Также железнодорожники обслуживают более 90 подъездных путей, а услугами железной дороги пользуются около 130 предприятий.