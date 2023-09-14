Западно-Сибирская железная дорога пролегает по четырём районам региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2023 года в бюджет Томской области поступило более 132 миллионов от железнодорожников, такой информацией поделились в пресс-службе обладминстрации. Это поступления в местные и региональный бюджеты.

«Западно-Сибирская железная дорога пролегает по четырём районам региона», - говорится в сообщении.

Также железнодорожники обслуживают более 90 подъездных путей, а услугами железной дороги пользуются около 130 предприятий.