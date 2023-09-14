«Сгорела веранда»: под Томском горел частный дом

Пожар тушили 12 человек, были задействованы четыре единицы техники Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Синем утесе Томского района 14 сентября случился пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области, сообщение о происшествии поступило в 17.41. Горел одноэтажный жилой дом, веранда и постройки.

Площадь пожара составила 93 квадратных метра, его потушили в 19.53. В результате в доме оьгорели стены, обрушилась обрешетка крыши. Также сгорела веранда. Пожар тушили 12 человек, были задействованы четыре единицы техники.

По какой причине началось возгорание, сейчас выясняют.