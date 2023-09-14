Томичи смогут проверить цифровую грамотность с 29 сентября по 15 октября

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томская область присоединится к акции «Цифровой диктант», сообщили в обладминистрации. Акция пройдет с 29 сентября по 15 октября, и благодаря участию в ней томичи смогут проверить свою финансовую грамотность.

«Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Диктант смогут написать как дети от семи лет, так и взрослые. Тест состоит из четырех блоков, которые посвящены разным темам, от знания программ и приложений до искусственного интеллекта и голосовых помощников.

После завершения акции, начиная с 16 октября, участники смогут выполнить работу над ошибками.