Томичи смогут проверить цифровую грамотность с 29 сентября по 15 октября

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Томская область присоединится к акции «Цифровой диктант», сообщили в обладминистрации. Акция пройдет с 29 сентября по 15 октября, и благодаря участию в ней томичи смогут проверить свою финансовую грамотность.
«Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.
Диктант смогут написать как дети от семи лет, так и взрослые. Тест состоит из четырех блоков, которые посвящены разным темам, от знания программ и приложений до искусственного интеллекта и голосовых помощников.
После завершения акции, начиная с 16 октября, участники смогут выполнить работу над ошибками.