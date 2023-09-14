В томских колледжах и техникумах начали работать советники по воспитанию

Координацией работы этих специалистов будет заниматься преподаватель Томского техникума информационных технологий Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области начали работать советники по воспитанию, сообщается на сайте обладминистрации. Эти специалисты будут работать в техникумах и колледжах региона. А 14 сентября состоялось совещание по взаимодействию профессиональных образовательных организаций и детских общественных объединений.

«В системе профессионального образования Томской области приступили к работе 25 советников», - говорится в сообщении.

Координацией работы этих специалистов будет заниматься преподаватель Томского техникума информационных технологий. Главная задача советников – организовывать различные активности как внутри заведений, так и за их пределами.