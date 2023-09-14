Почти 800 детей родилось в Томской области в августе 2023 года

Большая часть новорожденных – первенцы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За август 2023 года в ЗАГСах Томской области зарегистрировано 772 акта о рождении. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации и уточнили, что 166 актов зарегистрировали через соответствующий суперсервис на Госуслугах.

«В числе новорожденных 393 мальчика и 375 девочек», - говорится в сообщении администрации региона.

Большая часть новорожденных – первенцы: 304 ребенка. В 241 томской семье родились вторые дети. А еще за август в Томске и области на свет появились восемь пар двойняшек.

Мальчиков чаще всего называли Михаилами, Иванами, Александрами, Артемами. Среди необычных имен рожденных в августе 2023 мальчиков – Адам, Пересвет, Савва, Елисей, Теодор.

Самое популярное имя среди девочек – София/Софья. Также томичи в августе часто называли дочек Варварами, Елизаветами, Верониками, Алисами и др. Но некоторым девочкам дали очень необычные имена: Марья, Нюша, Афелия, Августина, Аполлинария.