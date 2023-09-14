В Томске 17 сентября пройдет концерт с участием старинной скрипки ручной работы

В программе концерта обещают «Неоконченную симфонию» Шуберта, «Славянские танцы» Дворжака и Концерт № 3 для скрипки с оркестром Моцарта Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Томичи смогут услышать звучание старинной скрипки ручной работы XVII века, сообщили в пресс-службе администрации Томской области. Концерт состоится 17 сентября в 18.00 в рамках нового абонемента «Атмосфера» Томского академического симфонического оркестра.

«Скрипка с этикетом «Амати, 1679» принадлежит Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

В качестве солиста, дирижера и автора на концерте выступит московский музыкант Илья Гайсин. В программе концерта обещают «Неоконченную симфонию» Шуберта, «Славянские танцы» Дворжака и Концерт № 3 для скрипки с оркестром Моцарта.