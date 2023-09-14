Томский вуз хочет построить центр микроэлектроники к 2028 году

Площадь центра составит 25 тысяч квадратных метров. Фото: скриншот видео из Telegram-канала "Рулевский и ТУСУР"

ТУСУР планирует построить Центр микроэлектронных систем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ректор вуза Виктор Рулевский. По его словам, центр станет единственным таким за Уралом. Работа будет вестись вместе с Росатомом и Микраном. Благодаря этому в ТУСУРе рассчитывают создать замкнутый цикл производства.

«Цель — подготовка профильных дизайнеров и технологов», - рассказал ректор ТУСУРа.

Рулевский сообщил, что на площади 25 тысяч квадратных метров расположатся лаборатории, дизайн- и учебно-технологический центры, а также центр коллективного пользования. Завершить строительство планируют в 2028 году.