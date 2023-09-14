Жители томского села собирают дождевую воду из-за отсутствия водопровода

Фото: Народный фронт Томской области

В селе Итатка Томской области более тысячи жителей живут без воды. В поселении отсутствует централизованное водоснабжение, а большинство колодцев находится в аварийном состоянии. Зимой сельчане вынуждены топить снег, а летом — выносить во двор ведра во время дождя, сообщает Tomsk.mk.ru.

На данную проблему обратили внимание активисты томского Народного фронта.

«После нашей публикации и выхода сюжета Следственный комитет России по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело», - сообщил изданию координатор регионального исполкома Народного фронта в Томской области по работе со СМИ Владимир Погудин.

В СК писали, что централизованная водопроводная система в населенном пункте отсутствует, водозаборные колодцы находятся в аварийном состоянии и пересохли, подвоз питьевой воды не организован. Местные жители, в том числе пенсионеры и многодетные семьи, для получения жизненно важного ресурса вынуждены в зимний период времени растапливать снег, а в летний – собирать дождевую воду.

Ситуацию прокомментировал глава Итатского сельского поселения Василий Бебека. Он отметил, что в восстановлении нуждаются восемь колодцев, однако на текущий момент на эти работы в бюджете поселения нет денег. Однако один источник планируют восстановить. Мятные власти договорились с депутатов облдумы Екатериной Радионовой о выделении средств на ремонт колодца на ул. Советская.

В отсутствии центрального водоснабжения глава сельского поселения винит самих жителей.

«На протяжении последних нескольких лет на каждом собрании жителей администрация поселения предлагает проложить сети центрального водоснабжения в селе Итатка. Однако для этого жители должны дать согласие на оплату потребляемого ресурса и обратиться с запросом на техническое присоединение к системе. В течение долгого времени никто из жителей так и не обратился», — отметил Василий Бебека..

Администрация Томского района и администрация поселения выразили готовность участвовать в работах по прокладке водоводов. Ситуация с обеспечением водой жителей села Итатка стоит на контроле Народного фронта.