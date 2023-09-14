Психолог перечислила томским родителям 6 причин нежелания ребёнка идти в детсад

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Нежелание ребёнка идти в детский сад можно объяснить разными причинами — от проблем проблем с коммуникацией до непривычной еды. Детский психолог, писатель и блогер Елена Бурьевая рассказала изданию «Секрет Фирмы», из-за чего ребенок не хочет идти в детсад.

Первой причиной может выступать большое количество перемен. По словам психолога, иногда детсад оказывается не единственным изменением в жизни ребёнка. Например, семья переезжает или в ней появляется ещё один ребенок.

«Получается, что один стресс накладывается на другой, ребёнок утопает в эмоциях, и поэтому ему так сложно идти в детский сад», — сказала психолог.

Кроме того, если ребёнок до детского сада всегда просыпался, кушал, ложился на дневной сон, гулял когда хотел, то в детском саду ему будет сложно, поскольку там есть распорядок и всё нужно делать вовремя.

«Поэтому настроение у ребёнка может портиться в тот момент, когда его непривычно рано будят, например, или ему приходится завтракать по времени» — подчеркнула специалист.

Ещё одно важное изменение в жизни ребёнка — новый рацион в детском саду. Там малыши порой сталкиваются с едой, которой никогда не было дома. Это может вызвать дискомфорт, нежелание есть и, как следствие, отказ от походов в сам садик.

«Абсолютно нормально, что ребёнок не хочет идти в детский сад в адаптационный период. Адаптация к детскому саду начинается спустя несколько недель, то есть ребёнок отходил несколько недель, а затем запускается адаптация. Это происходит в тот момент, когда ребёнок понимает, что уже ничего невозможно изменить», — рассказывает Бурьевая.

Еще одной причиной выступает сложность найти контакт с другими детьми. К примеру, ребёнок ещё плохо разговаривает, поэтому ему сложно найти контакт с другими детьми и включиться в совместные игры. Или наоборот — ребёнок уже говорит, а остальные дети в группе пока общаются с помощью укусов и ударов.

Бывает, что ребёнок не смог наладить коммуникацию с воспитателями. В них ему может что-то не нравится или даже пугать: необычная внешность (даже яркий макияж), отличное от родителей поведение (например, родители активные, а воспитательница тихая), большое количество замечаний (в том числе тех, которые не адресованы непосредственно малышу). Всё это может стать причиной нежелания идти в сад.