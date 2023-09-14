Застройщика территории в районе улицы Осипенко в Томске определят в октябре

С нынешнего года в Томске задействовали механизм комплексного развития территорий Фото: Иван Макеев

С нынешнего года в Томске задействовали механизм комплексного развития территорий, напомнили в мэрии. И.о. мэра Михаил Ратнер в рамках выездного совещания побывал на площадках, где планируют строить жилье и социальные объекты.

Одна из таких территорий находится в Черемошниках в районе переулка Урожайного, где расположена 27 аварийных домов. В будущем здесь планируют построить новые дома, школу и объект здравоохранения.

А на улице Белозерской на бывшей площадке «Сибкабеля» жилье уже начали строить. Здесь возведут пять семиэтажных домов, а также детский сад. Кроме того, в мэрии пообещали решить вопрос с транспортной доступностью этого района.

Новые жилые дома в рамках комплексного развития территории построят и в районе улицы Осипенко. В пресс-службе мэрии рассказали, что торги по определению подрядчика проведут уже в октябре.