Семьи из Томской области и Кузбасса победили во Всеросийском конкурсе «Семья года – 2023»

Фото: администрация Томской области

Семья Паниным из Асиновского района Томской области победила во Всеросийском конкурсе «Семья года – 2023». Об этом сообщили в администрации региона. Панины стали победителями в номинации «Семья – хранитель традиций».

Дмитрий и Екатерина Панины являются создателями волонтерского экодвижения «Аквамарин», клуба КВН «Жара», клуба молодых семей «Новые семьи». В общественной деятельности активно участвуют дети — Варвара и Илья.

Семью объединяет увлечение экологией и краеведением; также томичи дважды становилась победителем конкурса «Экологическая семья Томской области».

А вот в ближайшем Кузбассе в число победителей главного семейного конкурса страны вошла семья Гончаровых из Мариинска Кемеровской области. Супруги победили в номинации «Золотая семья», сообщили в «Сибдепо».

Владимир Иванович и Энгелина Иосифовна в браке уже 51 год. Супруги — ветераны труда. В настоящее время на заслуженном отдыхе. Владимир Иванович возглавляет уличный комитет, а Энгелина Иосифовна является членом бюро Совета ветеранов. У супругов двое дочерей и пятеро внуков.

Отметим, что всероссийский конкурс «Семья года» с 2016 года проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Минтрудом России в партнёрстве с субъектами РФ. В этом году в конкурсе участвовали около 400 семей из 86 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик.