Четыре томские компании благодаря господдержке создадут более 300 рабочих мест

Координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий принял решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Четыре компании в Томской области получат субсидии на развитие инвестиционных проектов. В обладминистрации уточнили, что речь идет про такие компании, как АО «ТГОК «Ильменит», ООО «Чистый мир», ООО «Универсальные терминал системы» и ООО «Сибирская электротехническая компания».

«Было принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат», - следует из сообщения на сайте администрации Томской области.

Отмечается, что, в том числе благодаря поддержке, будут реализованы инвестпроекты в сфере интерактивного оборудования, программного обеспечения, добычи рудных песков, переработки отходов и др. В рамках этих проектов создадут 308 рабочих мест. Известно, что проекты двух компаний имеют экспортный потенциал.