В Томской области увеличили сумму выплат для контрактников в СВО

На выплату в таком размере могут рассчитывать военнослужащие, заключившие контракт с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года и проходящие службу на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Фото: Евгения ГУСЕВА

Региональную выплату для томичей, которые заключили контракт и участвуют в СВО, увеличили. Об этом сообщили в администрации региона. Сумма новой выплаты составляет 300 тысяч рублей.

«На выплату в таком размере могут рассчитывать военнослужащие, заключившие контракт с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года и проходящие службу на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Данную выплату контрактники смогут получить в несколько этапов. 100 тысяч выплатят в течение трех дней после того, как соответствующее заявление поступит в соцзащиту. Дальше контрактнику будут выплачивать по 50 тысяч в квартал. Более подробную информацию готовы предоставить в военкоматах по месту жительств или в региональном пункте отбора.