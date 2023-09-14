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НовостиОбщество14 сентября 2023 7:53

В Томской области увеличили сумму выплат для контрактников в СВО

Размер новой региональной выплаты в Томской области составляет 300 тысяч рублей
Александра Тайбатрова
На выплату в таком размере могут рассчитывать военнослужащие, заключившие контракт с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года и проходящие службу на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей

На выплату в таком размере могут рассчитывать военнослужащие, заключившие контракт с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года и проходящие службу на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Региональную выплату для томичей, которые заключили контракт и участвуют в СВО, увеличили. Об этом сообщили в администрации региона. Сумма новой выплаты составляет 300 тысяч рублей.

«На выплату в таком размере могут рассчитывать военнослужащие, заключившие контракт с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года и проходящие службу на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Данную выплату контрактники смогут получить в несколько этапов. 100 тысяч выплатят в течение трех дней после того, как соответствующее заявление поступит в соцзащиту. Дальше контрактнику будут выплачивать по 50 тысяч в квартал. Более подробную информацию готовы предоставить в военкоматах по месту жительств или в региональном пункте отбора.