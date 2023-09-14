У томичей с начала года изъяли более 1100 единиц оружия

Совместно с сотрудниками полиции проведено более 6600 проверок условий хранения оружия у граждан Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала 2023 года у жителей Томской области изъяли свыше 1100 единиц оружия, такие данные приводит пресс-служба управления Росгвардии региона. Именно это ведомство занимается соответствующей лицензионно-разрешительной работой. Росгвардейцы рассмотрели без малого 15 тысяч обращений граждан и юрлиц о получении разрешений на оружие, на ведение охранной и детективной деятельности.

«Совместно с сотрудниками полиции провели более 6600 проверок условий хранения оружия у граждан», - рассказали о проделанной работе в Росгвардии.

В результате проверок было выявлено около 400 нарушений. Из оборота изъяли свыше 1100 единиц оружия и 4300 боеприпасов, аннулировали более 1100 ранее полученных разрешений и лицензий.

У 32 тысяч томичей имеется гражданское оружие. Количество зарегистрированных единиц такого оружия составляет более 61 тысячи.

У томичей есть возможность добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и получить за это вознаграждение. В управлении Росгвардии Томской области рассказали, что томичи сдали девять единиц оружия с нарезным стволом и 68 гладкоствольных, а также более 600 патронов и др. За это жители региона суммарно получили почти 800 тысяч рублей. При этом граждане, которые сдают орудие добровольно, освобождаются от уголовной и административной ответственности.