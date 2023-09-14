Более 400 голов КРС вывезли из Томской области в Таджикистан с начала года

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С начала 2023 года из Томской области в Таджикистан вывезли более 400 голов крупного рогатого скота. В последней партии 12 сентября было отправлено 40 голов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Во вторник, 12 сентября, специалисты осуществили физический контроль 40 голов крупного рогатого скота для дальнейшей отгрузки из Томской области в Таджикистан.

«По результатам документарного и физического контроля весь крупный рогатый скот, планируемый к экспорту в Таджикистан, признан соответствующим ветеринарным санитарным требованиям принимающего государства», — говорится в сообщении.

В сентября первая отправка крупно-рогатого скота в Таджикистан составила 58 голов. Она была проконтролирована инспектором ведомства совместно с госветслужбой 1 сентября 2023 года.

По данным Россельхознадзора, с начала 2023 года в Таджикистан вывезено 408 животных.