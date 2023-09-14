Томичам рассказали, из-за чего бывший владелец «Спартака» подал иск на «СЭ» и Чернышова

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Бывший владелец футбольной команды «Спартак» Андрей Червиченко подал в суд на издание «Спорт-Экспресс» и бывшего тренера клуба Андрея Чернышова, сообщает «РБ Спорт».

Червиченко заявил изданию, что иск связан с публикацией «Разговора по пятницам» с Чернышовым. В нем говорилось об употреблении допинга в «Спартаке».

«Иск связан с их публикацией про бромантан. Сначала я просил предоставить документы или опровергнуть их клеветническое заявление, но когда ни «СЭ», ни Чернышов этого не сделали, решил подать в суд. Про свои требования не буду ничего говорить. Просто хочу, чтобы им было немножко больно», — сказал Червиченко.

Интервью, из-за которого был подан иск, было опубликовано в августе 2023 года. В нем бывший тренер «Спартака» рассуждает о виновных в дисквалификации Егора Титова из-за употребления допинга бромантана.