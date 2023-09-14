Михаил Ратнер решил уволиться из мэрии Томска

Фото: Анна Ковалева

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер решил уволиться из городской администрации после инаугурации избранного градоначальника Дмитрия Махини. Об этом Ратнер сообщил журналистам 14 сентября.

По словам Ратнера, почти за три года в должности исполняющего обязанности мэра он столкнулся с серьезной усталостью и напряжением. Круглосуточный режим работы и нехватка личного времени послужили причиной взять отдых.

«Принял решение, что нужно передохнуть. Хочу побыть с семьей, она у меня есть, оказывается. Хочу уделить им время, хочу побольше времени проводить со своим отцом. Очень хочу быть полезным и послужить своей малой Родине. Из мэрии я планирую уйти», — рассказал Михаил Ратнер журналистам.

При этом Ратнер готов ввести в курс дел новоизбранного мэра Дмитрия Махиню и при необходимости оказать ему помощь и в любой момент ответить на звонок. По вопросу о возможной работе в областной администрации Ратнер не дал четкого ответа.

Как добавил исполняющий обязанности, после отдыха станет понятно, куда он будет двигаться дальше.

Напомним, что с 13 ноября 2020 года Михаил Ратнер был назначен и.о. мэра Томска в связи с арестом прошлого главы города Ивана Кляйна. До этого он занимал должность заммэра по экономическому развитию и инновациям.

5 сентября 2023 года новым мэром Томска был избран бывший замглавы Омска Дмитрий Махиня. Официально он вступит в должность после инаугурации, которая пройдет 18 сентября.