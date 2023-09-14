В Северске вновь проводят учения по пресечению условного теракта

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В Северске в четверг, 14 сентября, вновь проходят учения по пресечению условного теракта. Северчанам необходимо сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области

Региональный оперативный штаб с 10:00 до 15:00 проводит комплексную тренировку сил и средств группировки по пресечению условного теракта на территории Северска.

«В городе будет осуществляться движение спецтехники и автомобилей экстренных служб. К тренировке привлечены сотрудники УФСБ, УМВД, УФСВНГ и МЧС России по Томской области», – говорится в сообщении.

Жителей Северска просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению данных мероприятий.