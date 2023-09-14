Жителю Томска грозит до 4 лет тюрьмы за демонстрацию нацисткой символики

Фото: Светлана Маковеева

В Томске возбудила уголовное дело о пропаганде и демонстрации нацистской символики на 24-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по регион.

Следователи установили, что в мае 2023 года томича привлекли к административной ответственности за пропаганду и демонстрирование нацистской символики.

В августе 2023 года возле жилого дома на улице Нижне-Луговой мужчина публично показывал прохожим татуировки на своем теле с изображением нацистской символики.

На основании материалов Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД на 24-летгнео жителя Томска возбуждено уголовное дело по статье «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.