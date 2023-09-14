Гиревики из Томской области завоевали золото на чемпионате и первенстве мира

Фото: администрация Томской области

Атлеты из Томской области завоевали пять медалей в разных весовых категориях на чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту, который проходил с 7 по 12 сентября в городе Хива республики Узбекистан.

Участие в соревнованиях приняли команды 21 страны. В состав российской сборной вошли шесть воспитанников томской школы гиревого спорта. В личном первенстве в возрастной категории «юноши и девушки» томским спортсменам удалось завоевать пять медалей в разных весовых категориях.

«Золото в дисциплине «длинный цикл» на счету Ирины Ермолиной (ДЮСШ Асиновского района, тренер Александр Бажин) и Степана Шигильдеева (Томск, тренер Алексей Новиков). Золотую медаль в дисциплине «двоеборье» взял Михаил Елесов (Первомайский район, тренер Егор Елесов)», — рассказали в администрации Томской области.

Серебро первенца в дисциплине «двоеборье» завоевал спортсмен из Колпашево Дмитрий Фатеев. Бронзу в дисциплине «длинный цикл» получил атлет из Шегарского района Эдуард Габерлас.

Среди мужчин чемпионом мира стал мастер спорта международного класса Дмитрий Черкашин из Томск. Тренировал спортсмена Николай Тимофеев. Дмитрий Черкашин и Ирина Ермолина в составе команд выиграли командную эстафету.