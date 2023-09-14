Прилет двух авиарейсов из Москвы в Томск задерживается из-за тумана

Задержки связаны с погодными условиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прилет двух московских рейсов задерживается в томский аэропорт, следует из данный онлайн-табло аэропорта «Богашево». Задержки связаны с погодными условиями.

По расписанию авиарейс компании «Аэрофлот» из Москвы должен был прилететь в Томск в 7:20, однако рейс задержали на 3 часа. В настоящее время прилет самолета в областной центр ожидается в 10:36.

Еще один московский рейс должен был приземлиться в Томске в 10:00, однако, согласно данным онлайн-табло, рейс задерживается на 45 минут.

Отметим, что утром Томск накрыл густой туман, который мог стать причиной нескольких задержек. На данный момент туман рассеялся, поэтому авиасообщение постепенное восстанавливается.