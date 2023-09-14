Жительница Томска отсудила 100 тысяч рублей у детсада за травму дочери

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Жительница Томска отсудила компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей у детского сада, в котором ее оставленная без присмотра дочь получила травму после падения с игрового стола, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Ленинского района проверила деятельность детского сада, посещаемого дочерью женщины.

Установлено, что в группе детского сада четырехлетняя воспитанница осталась без присмотра персонала. Девочка села на детский игровой стол и упала с него. После вызова скорой помощи и осмотра в больнице ребенку поставили диагноз – перелом правой плечевой кости.

В дальнейшем девочка долгое время проходила лечение и реабилитацию.

Прокуроры направили в суд иск к дошкольному учреждению о выплате компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.