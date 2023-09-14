В Томской области в первом полугодии 2023 года значительно выросло число убийств

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В первой полугодии 2023 года в Томской области на 8,6% выросло число преступлений против жизни и здоровья человека. При этом значительно увеличилось количество убийств. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как рассказал прокурор Томской области Александр Семенов, каждый четвертый преступник, совершивший убийство или причинивший тяжкий вред здоровью, имел непогашенную судимость.

Кроме того, в текущем году сократилось число коррупционных преступных посягательств. Однако требуется активизировать работу по выявлению и пресечению коррупции в сферах реализации нацпроектов, лесопромышленного комплекса, ЖКХ.

Для эффективного противодействия преступности в этих сферах разработан комплекс дополнительных мер.